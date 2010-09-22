"Привязка" подбора дисков по авто к сайту.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Интересует возможность "привязать" подбор дисков по авто (http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=786991) к данному сайту http://allwheels.com.ua/. В дальнейшем: заказ некоторых изменений по структуре сайта. Все детали в приватном общении.

Пример правильной работы подбора: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx

13 лет назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$130
7 дней
Владимир отлично понял сложное задание по автомобильной тематике. Работаем до сих пор. Совершенствуем сайт новыми "фичами". Я доволен! В планах дальнейшее сотрудничество.
Четкое задание, своевременная оплата - все отлично. Надеюсь, что будем и дальше сотрудничать.