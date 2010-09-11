Решение проблемы бана парсера

Требуется специалист для правки, доработки компонентов, модулей Joomla, по предоставляемым макетам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скрипт : забирает одну страницу выдачи yandex по поисковому запросу, и записывает в бд найденную фразу, если она имеется в выдаче.
Имеется проблема: не смотря на использование проксей (имеются свои прокси) поисковая система иногда мгновенно, иногда через некоторое время банит обращение скрипта.
Казалось бы решение: использовать xml.yandex, однако ограничение на 1000 запросов от одного пользователя xml.yandex - не дает возможности реализовать желаемое.
Предположительное решение: все-таки использовать yandex.xml, однако в рамках системы РСЯ (рекламная сеть яндекса - ограничения на 1000 запросов снимается). Однако- нет сайта в РСЯ, нет опыта взаимодействия с акаунтом, нет понимания ограничения использования в рамках РСЯ.
Требуется: Консультация по решению задачи (объемы запросов ~100-300К в сутки). Правка скрипта парсера с обычной выдачи на выдачу xml. Нелимитированный доступ к вашему акаунту в РСЯ, или такое подключение одного из моих сайтов к РСЯ, но только такое, которое решит задачу.
Дополнение: Парсер написан на php, user agent выбирается рандомно из списка. Паузы имеются. Сторонние прокси - может и решение, однако собственные прокси проверялись много раз, путем их установки в браузере - работают, не работают (бан яндекса) только когда скрипт ими пользуется. В общем вариант с проксями и "нечестным" парсингом яндекса не очень интересует - хотелось бы использовать этот самый xml.
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