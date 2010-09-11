Доработка модуля загрузчика

Требуется веб-программист, флэш-аниматор для создания интерактивного игрового сайта на основе готового графического дизайна. Требования: владение Flash/Flex, Actionscript 3.0, PHP. Необходим опыт создания интерактивных сайтов, флэш-игр. Обязательно наличие портфолио (интересуют в первую очередь навыки программирования, ...
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На сайте написан модуль массовой загрузки файлов - вся подробная документация (что менялось/добавлялось, как и т.д.) по модулю имеется - вышлю.
Основная функция модуля: загружаем архивы RAR и одноименные файлы HTM документов в папку на сервере, нажимаем кнопочку, создаются публикации на сайте - включающие архивы и текст из htm версий.
До переезда на новый хостинг модуль работал хорошо, но после появился баг.
Названия публикация и их краткий текст, которые верутся из названий RAR архивов пишутся в нечиталельном виде:
Р“РћРЎРў 17.1.5.04-81РћС…СЂР°РЅР° РїСЂРёСЂРѕРґС‹. Р“РёРґСЂРѕСЃС„РµСЂР°
все остальное ок.
причем, какое-то время на новом хостинге все работало хорошо, а потом начали вылазить такие глюки.
пример:
http://www.opengost.ru/statji_gost/statji_etc
нужно устранить проблему.
бюджет - 500 WMR - корректировка небольшая.
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