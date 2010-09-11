Доработка модуля загрузчика

На сайте написан модуль массовой загрузки файлов - вся подробная документация (что менялось/добавлялось, как и т.д.) по модулю имеется - вышлю.

Основная функция модуля: загружаем архивы RAR и одноименные файлы HTM документов в папку на сервере, нажимаем кнопочку, создаются публикации на сайте - включающие архивы и текст из htm версий.

До переезда на новый хостинг модуль работал хорошо, но после появился баг.

Названия публикация и их краткий текст, которые верутся из названий RAR архивов пишутся в нечиталельном виде:

Р“РћРЎРў 17.1.5.04-81РћС…СЂР°РЅР° РїСЂРёСЂРѕРґС‹. Р“РёРґСЂРѕСЃС„РµСЂР°

все остальное ок.

причем, какое-то время на новом хостинге все работало хорошо, а потом начали вылазить такие глюки.

пример:

http://www.opengost.ru/statji_gost/statji_etc

нужно устранить проблему.

бюджет - 500 WMR - корректировка небольшая.