Разработка сайта на Битрикс

Необходима разработка функционала на Битриксе(редакция Бизнес) согласно техническому заданию и инструкциям.

По дизайнеру все будет выполнено нами.

Необходимо подробное коммерческое предложение для исполнения проекта с описанием вас или вашей команды, портфолио, с ценами(по подпунктам, и в сумме за проект).

А также, необходимо понять сроки.

Бюджет также предлагаем.

Согласно вашему коммерческому предложению – будем рассматривать работу с вами.

Исполнитель определится в течении 2-х дней.

Вся информация в приложенном архиве.

Коммерческое предложение с сроком и ценой просьба выслать по почте:

[email protected]