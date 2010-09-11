Модуль "Черный список"

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок249 просмотров
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Требуется сделать модуль для сайта «Каталога организаций» с возможностью интеграции в скрипт сайта.

Название модуля – «Black label « («Черная метка»)

Задачи модуля – внесение, сохранение и опубликования списка фамилий, телефонов, адресов, названия компании (фирмы), пояснения причины внесения в черный список, показ комментариев.

Должен иметь поисковую систему по критериям – номер телефона, фамилия имя отчество, адрес, название компании (фирмы)

Администрирование - должен иметь раздельное администрирование – администратор сайта, зарегистрированный пользователь.

Права - пользователь имеет право вносить и изменять информацию.

Админ - полные права на - разрешение опубликования после администрирования – без администрирования администрацией, запрет, удаление, изменения, дополнения, разрешение-запрет комментариев, комментарии администрации сайта, включение- вывод на отдельной странице\выпадющие окно , выставление разрешения на обязательность заполнения граф

Хранение данных – база данных MySQL/текстовой файл (предложения?)

Дизайн - через CSS (варианты?)

Права на модуль – по договоренности

ссылка - http://www.sitycall.ru

13 лет назад
magsilver
63 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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