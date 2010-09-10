Несколько независимых заданий для флешера

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Есть несколько независимых заданий для флэшера:

1. Сделать интерфейс загрузки фото/видео, как вконтакте.

2. Анимировать группу иконок (увеличение при наведении).

3. Небольшая анимация танцующих силуэтов.

Предложения и уточнения в ICQ или по почте. Не обязательно на все работы один человек. Особых условий, кроме качества и скорости не накладывается.

13 лет назад
gkr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад