Несколько независимых заданий для флешера

Есть несколько независимых заданий для флэшера:

1. Сделать интерфейс загрузки фото/видео, как вконтакте.

2. Анимировать группу иконок (увеличение при наведении).

3. Небольшая анимация танцующих силуэтов.

Предложения и уточнения в ICQ или по почте. Не обязательно на все работы один человек. Особых условий, кроме качества и скорости не накладывается.