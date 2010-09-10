Переход с shopscript premium на другой shopscript

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Нужно перейти с одной версии shopscript на другую, (новую версию даю) с сохранением дизайна и ссылок - это основные требования. Всё остальное по ходу.

13 лет назад
welizarii
Алексей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад