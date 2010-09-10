Переход с shopscript premium на другой shopscript

Необходимо довести до ума уже существующие варианты калькулятора и в дальнейшем создать еще один вид онлайн-калькулятора для сайта компании, занимающейся отделкой и остеклением балконов и лоджий. вот сам сайт: http://balkonyokna.ru/calculator в предложении оставляйте предположительные сроки и стоимость ...