Необходимо довести до ума уже существующие варианты калькулятора и в дальнейшем создать еще один вид онлайн-калькулятора для сайта компании, занимающейся отделкой и остеклением балконов и лоджий. вот сам сайт: http://balkonyokna.ru/calculator в предложении оставляйте предположительные сроки и стоимость ...
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Требуется создание сайта (cms). Дизайн сайта и вёрстка не нужна.
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