Установка платёжной системы веб мани

Здравствуйте! Нужно сделать флеш карусель как на сайте http://www.collegesexconnection.com установить на сайт http://vmireznakomstv.ru/ Карусельку можно полностью скопировать но нужно сделать так чтоб анкеты показывались по топ списку. Ваши предложения по цене!
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Нужно установить платёжную систему веб мани на сайт http://vmireznakomstv.ru/
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