VMIREZNAKOMSTV

Олег Карепов VMIREZNAKOMSTV

 
36 летРоссия/Хабаровск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание mp3 сайта

    Уважаемые фрилансеры. Требуется разработать (скопировать) плеер с http://redstarmusic.ru или http://megalyrics.ru Интересует больше всего рабочий плеер данного сайта. Основные функции: плей лист, проигрывание музыки при перезагрузки страницы и скачка песен. Возможность покупки песен не нужна. В данный момент есть музыкальный ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для скачивания видео с YouTube

    Задача: Написать скрипт для скачивания видео с ютьюба как на http://www.clipafon.ru/deepside-deejays/never-be-alone-klip_b0cf94886.html При нажатии скачать на сайте http://www.clipafon.ru/ появляется описание как скачать: Как скачать этот клип: 1) Скопируйте код → 2) Нажмите здесь – и на открывшейся странице: ...

    HTMLDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать js код для плеера

    Есть плеер http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/demo/page-player/ Нужно сделать так чтоб музыку нельзя было сохранить правой кнопкой мыши. Этот же плеер где нельзя сохранять http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/demo/360-player/ Предлагаем цены.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с WordPress

    Требуется вытащить модуль редактирование изображений с WordPress ( поворот изображения, маштабирование, обрезка и другое... ) нужно чтоб полностью отсоединить его от WordPress и сделать как бы независимым... Оплата Вебмани. Предлагайте цены.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш каруселей!

    Здравствуйте! Нужно сделать флеш карусель как на сайте http://www.collegesexconnection.com установить на сайт http://vmireznakomstv.ru/ Карусельку можно полностью скопировать но нужно сделать так чтоб анкеты показывались по топ списку. Ваши предложения по цене!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад