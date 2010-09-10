Ищу специалиста по aspx, нужно написать скрипт. ICQ 353945203
Олег Карепов VMIREZNAKOMSTVVMIREZNAKOMSTV
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Требуется разработать (скопировать) плеер с http://redstarmusic.ru или http://megalyrics.ru Интересует больше всего рабочий плеер данного сайта. Основные функции: плей лист, проигрывание музыки при перезагрузки страницы и скачка песен. Возможность покупки песен не нужна. В данный момент есть музыкальный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: Написать скрипт для скачивания видео с ютьюба как на http://www.clipafon.ru/deepside-deejays/never-be-alone-klip_b0cf94886.html При нажатии скачать на сайте http://www.clipafon.ru/ появляется описание как скачать: Как скачать этот клип: 1) Скопируйте код → 2) Нажмите здесь – и на открывшейся странице: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть плеер http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/demo/page-player/ Нужно сделать так чтоб музыку нельзя было сохранить правой кнопкой мыши. Этот же плеер где нельзя сохранять http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2/demo/360-player/ Предлагаем цены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется вытащить модуль редактирование изображений с WordPress ( поворот изображения, маштабирование, обрезка и другое... ) нужно чтоб полностью отсоединить его от WordPress и сделать как бы независимым... Оплата Вебмани. Предлагайте цены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт DLE 8.2 переделанный под модуль - http://my-dle.ru/122-modul-dlemusic-service-v20.html Задача прикрутить к модулю комментарии! Предлагайте свою стоимость!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно установить платёжную систему веб мани на сайт http://vmireznakomstv.ru/ Ваши предложение по цене!Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать флеш карусель как на сайте http://www.collegesexconnection.com установить на сайт http://vmireznakomstv.ru/ Карусельку можно полностью скопировать но нужно сделать так чтоб анкеты показывались по топ списку. Ваши предложения по цене!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад