VMIREZNAKOMSTV

Задача: Написать скрипт для скачивания видео с ютьюба как на http://www.clipafon.ru/deepside-deejays/never-be-alone-klip_b0cf94886.html При нажатии скачать на сайте http://www.clipafon.ru/ появляется описание как скачать: Как скачать этот клип: 1) Скопируйте код → 2) Нажмите здесь – и на открывшейся странице: ...