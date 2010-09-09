Движок сайта с экспортом материалов с др. сайта

Нужно сделать модуль, который будет выводить информацию с сайта www.gennadij.pavlenko.name (самописанный движок сайта) и с блога www.gennadij.pavlenko.name/blog (wordpress) на одной странице.

на этой странице есть динамическая зона, информация в которой меняется без перезагрузки страницы . динамической зоной управляют ссылки. По нажатию на ссылку в динамической зоне выводим информацию или с указанных выше сайтов или информацию, ранее введенную в штмл-файлы.

Подробности смотрите в приложенном файле. В нем - макет того, что требуется. сделан в штмл. и подробно расписанная заявка.