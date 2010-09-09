Движок сайта с экспортом материалов с др. сайта

Минимальная ставка, сейчас она = 1 кредиту, надо чтобы была 0.02 и максимальная не 81 а 500. Это надо срочно сделать у одной игры. Для теста. http://loto.tj/lobby/login.php логин/пароль: mask/dadada Соберемся перевести его на Английский. У разработчиков только 7 исходников, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать модуль, который будет выводить информацию с сайта www.gennadij.pavlenko.name (самописанный движок сайта) и с блога www.gennadij.pavlenko.name/blog (wordpress) на одной странице.
на этой странице есть динамическая зона, информация в которой меняется без перезагрузки страницы . динамической зоной управляют ссылки. По нажатию на ссылку в динамической зоне выводим информацию или с указанных выше сайтов или информацию, ранее введенную в штмл-файлы.
Подробности смотрите в приложенном файле. В нем - макет того, что требуется. сделан в штмл. и подробно расписанная заявка.
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