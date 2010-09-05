mikerussia

Геннадий mikerussia

 
53 годаРоссия/Владивосток
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Владелец бизнеса. Разработки делаю для себя.

www.edu-med.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
17
безопасных платежей

  • Скрипт рассылок WhatsApp и Telegram

    Нужно сделать скрипт который будет запускаться у меня на сервере и отправлять в WhatsApp и Telegram сообщения в которых может быть текст картинки видео. Параметры сервера: PHP 7.3, MySQL 5.7.25, Apache 2.4, система Ubuntu.

    PHPMySQLApacheUbuntu
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить наш движок сайта к сервису calltools.ru

    ТЗ Создание автопрозвонщиков для сайта с помощью сервиса https://calltools.ru/Запустить кампании по автоматическому обзвону клиентов сайта с возможностью получить ответ (нажатие цифры на телефоне). Необходимо организовать взаимодействие сайта с сервисом прозвонов по его API https://calltools.ru/guide_api . На сервисе ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать ТЗ для системы авто-прозвонов

    Уважаемые разработчики! Нужна помощь в написании ТЗ для будущего исполнителя этого заказа. Вот что мы хотим: 1. Чтобы по событиям на сайте, клиенту звонила система и выдавала текст, в котором, в зависимости от клиента и его ситуации, должны ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос статей со старого движка на вордпресс

    Перенос статей ссайта Геннадия Павленко [url=https://www.gennadij.pavlenko.name/]https://www.gennadij.pavlenko.name[/url]в блог Вордпресс   Необходимопреобразовать статьи, темы статей, комментарии к статьям указанного сайта в формат таблиц MySQL для блога Вордпресс последней версии и внести в него. Формат записей со статьями - страницы блога. Страницы ...

    MySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт для конвертирования и размещения подкастов

    Необходимо создать сервис для размещения подкастов на имеющемся сайте www.gennadij.pavlenko.name. Скрипт для показа и проигрывания подкастов (получаемых сейчас с внешнего источника) уже имеется. Необходимо 1. Создать скрипт, который будет конвертировать в формат mp3 файл формата 3ga или формата ...

    PHPMySQLApachePerlFreeBSD
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт создания карты сайта в формате sitemap

    Для сайта www.gennadij.pavlenko.name Необходимо написать скрипт на php (4–5, mysql?), создающий и регулярно обновляющий на сайте файлы sitemap.xml и sitemap.zip в соответствии с установленными правилами для содержания и оформления таких файлов. не нужен обход сайта по ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт создания карты сайта в формате sitemap

    для сайта www.gennadij.pavlenko.name Необходимо написать скрипт на php (4-5, mysql?), создающий и регулярно обновляющий на сайте файлы sitemap.xml и sitemap.zip в соответствии с установленными правилами для содержания и оформления таких файлов. Если это возможно, то чтобы ...

    PHPWordPressMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анализ падения посещаемости и поднятие ее

    Здравствуйте! за полгода посещяемость сайта упала с 10.000 в сутки до 3.000. есть статистика гугла. на сайте никаких изменений не делали. надо разобраться в чем дело, устранить проблемы (дать инструкции что сделать нам и что-то сделать самому) и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доступ к разделу сайта после регистрации

    На сайте www.gennadij.pavlenko.name есть раздел статей с текстами книг с сайта Н.И Козлова http://nkozlov.ru/library/ из определенных разделов. Они скачиваются оттуда по разрешению Козлова, но форматирование немного меняется. В данный момент все они доступны для чтения полностью без каких-либо ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система регистрации и сбор адресов

    Задача. На сайте www.gennadij.pavlenko.name есть раздел статей с ссылками на музыкальные файлы. В данный момент все они доступны для скачивания без каких-либо ограничений. Задача создаваемого скрипта (набора скриптов) – закрыть возможность скачивать файлы из этих ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Движок сайта с экспортом материалов с др. сайта

    Нужно сделать модуль, который будет выводить информацию с сайта www.gennadij.pavlenko.name (самописанный движок сайта) и с блога www.gennadij.pavlenko.name/blog (wordpress) на одной странице. на этой странице есть динамическая зона, информация в которой меняется без перезагрузки ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод материалов на сайте

    Описание ТЗ в приложенном файле. Работа в ПХП и аджакс. Кратко - необходимо сделать страницу, на которой будет выводится информация с двух моих сайтов, с управлением на аджаксе.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна для вордпресс.

    $40

    Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка темы для WordPress

    Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос записей FAQ в Wordpress

    Необходимо из системы FAQ, созданной на PhpMyFaq 2.0.17 (взять можно здесь http://www.phpmyfaq.de/download_old.php), извлечь информацию (только ту, что на русском языке, остальное все спам) в виде записей, содержащих вопрос и ответ, (с комментариями, если есть) для ...

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Предложить систему отзывов и поставить ее.

    Доброе время суток. на странице http://www.gennadij.pavlenko.name/best-you/how-makemoney6 внизу есть отзывы. Они уже морально устарели. Нужно: 1. Предложить свой вариант отзывов, где была бы капча и добавление (удаление для админа) отзывов БЕЗ перезагрузки страницы. 2. Поставить эту систему на сайт 3. Перенести ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для обмена ссылками. Визитница.

    Нужно сделать следующее - 1. владелец блога или сайта заходит ко мне на сайт, вносит данные о себе: ссылка на сайт, название сайта, аватар, категория сайта. Жмет ОК. 2. Получает сообщение на странице и емейлом ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фото-галерея на основе гугл picasa

    Нужно (но можно ли) сделать галерею для пользователей на моем сайте на основе гугла пикасы. Насколько я знаю, в нем есть возможность сделать так, чтобы пользователь логинился у меня и при этом логинился в гугле. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вид формы подписки - сделать современно

    http://www.gennadij.pavlenko.name/Obuchen/WorkScript.php вот здесь форма подписки. сейчас здесь уже много курсов и она стала большой и трудно ориентироваться. нужно сделать "как-то" современно, может быть "название курса" и кнопочка "подробнее", где на джаве открывается описание. жмешь на другой курс ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
$100
10 баллов
5 лет назад
Перенос статей со старого движка на вордпресс
Работали без пред. оплаты. По факту проверки получил оплату 100%. Рекомендую!
Люблю специалистов, которые сначала задают вопросы - дабы в тему вникнуть. Затем берут все что нужно для работы и ничего не забывают. Редкое качество. Сами называют срок. И через этот срок, реально, сдают работу. Такое встречается редко. Я, так как людей люблю, когда сроки слышу, предлагаю их удлинить, для пущей надежности. Так и здесь - Руслан предложил 4 дня, я предложил 10. Ну, для пущей... Однако, через четыре дня все уже готово. А остальные шесть, которые, для пущей, не понадобились:-) Отличный разработчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для конвертирования и размещения подкастов
Хороший заказчик. Проект как по нотам, т.е. все произошло как обсуждалось, включая любимую часть работы разработчиков - получение оплаты :)
Признаком профессионализма являются не обещания, а вопросы, который задает человек чтобы понять что ему нужно сделать. игорь начал именно с вопросов, а затем подтвердил свой высокий уровень качественно и в срок выполненной работой. рекомендую !
Ответный отзыв
sergy-info
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов
$100
10 баллов
11 лет назад
Анализ падения посещаемости и поднятие ее
Только положительное впечатление. Геннадий умеет объяснить ситуацию и всегда на связи, что очень важно. Активно работали на протяжении двух месяцев и достигли необходимых результатов, однако есть ещё над чем работать и к чему стремится. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Настоятельно рекомендую!
На мое ТЗ откликнулось достаточно много исполнителей и каждый предлагал как свое видение проблемы, так и , как следствие, свои способы решения. Я решил выбрать того, кто может ПРОСТО и понятно объяснить - что может происходить и как это можно попробовать исправить. Анализ всех переписок показал, что Владимир именно такой человек - понятный. и, главное, всегда на связи. мы проработали два месяца. я НЕ выполнил все рекомендации Владимира - на пару из них нужно вложить немного больше времени и сил, чем я сейчас готов, НО, падение посещаемости остановлено и она выросла на 3000. так что работой очень доволен! очень понравился сам принцип - Владимир изучил мой сайт и мы начали исправлять ошибки и недочеты. очень рекомендую!
Ответный отзыв
phpscript
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Скрипт создания карты сайта в формате sitemap
Геннадий Владимирович четко поставил задачу. После выполнения моментально оплатил. Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую
Денис все сделал так, как , на мой взгляд, все и должно делаться - получил ТЗ, сказал когда сделает, написал что все сделано. всё. отличная работа. спасибо Денис!
Ответный отзыв
elhsmart
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Система регистрации и сбор адресов
Я был приятно удивлен точностью ТЗ и адекватностью заказчика. Да и техническая поддержка оказалась на высоте. Чувствуется, что человек знает, чего хочет и выбирает для этого надежных и порядочных партнеров. С выплатами и окончательной доводкой сделанной работы тоже проблем никаких не возникло. Я остался доволен нашим сотрудничеством. В общем, рекомендую. Если Геннадий обратиться ко мне еще - постараюсь помочь и сделать все на высшем уровне.
Это было что-то фантастическое! Мы не успевали проверять сделанную работу. Обычно ведь как (ну, по крайней мере мой опыт) - ты ждешь результатов. но в срок не выходит, потому что что-то там, поэтому пара-тройка дней - всегда я выделяю на разные непредвиденности. Поэтому когда Эдуард сказал "2 дня", я в договоре указал 5, рассчитывая для себя на 7:-). НО, через два дня все было готово и мне пришлось ускорить работу моей тех.поддержки. чтобы самим уложиться в срок! Это меня удивило и хорошо порадовало. Боюсь рекомендовать, потому как потом придется обратиться, а человек работой завален:-) В общем - смело обращайтесь!
Ответный отзыв