mikerussia

Нужно сделать скрипт который будет запускаться у меня на сервере и отправлять в WhatsApp и Telegram сообщения в которых может быть текст картинки видео. Параметры сервера: PHP 7.3, MySQL 5.7.25, Apache 2.4, система Ubuntu.
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
ТЗ Создание автопрозвонщиков для сайта с помощью сервиса https://calltools.ru/Запустить кампании по автоматическому обзвону клиентов сайта с возможностью получить ответ (нажатие цифры на телефоне). Необходимо организовать взаимодействие сайта с сервисом прозвонов по его API https://calltools.ru/guide_api . На сервисе ...Закрыт5 лет назад
Уважаемые разработчики! Нужна помощь в написании ТЗ для будущего исполнителя этого заказа. Вот что мы хотим: 1. Чтобы по событиям на сайте, клиенту звонила система и выдавала текст, в котором, в зависимости от клиента и его ситуации, должны ...Закрыт5 лет назад
Перенос статей ссайта Геннадия Павленко [url=https://www.gennadij.pavlenko.name/]https://www.gennadij.pavlenko.name[/url]в блог Вордпресс Необходимопреобразовать статьи, темы статей, комментарии к статьям указанного сайта в формат таблиц MySQL для блога Вордпресс последней версии и внести в него. Формат записей со статьями - страницы блога. Страницы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать сервис для размещения подкастов на имеющемся сайте www.gennadij.pavlenko.name. Скрипт для показа и проигрывания подкастов (получаемых сейчас с внешнего источника) уже имеется. Необходимо 1. Создать скрипт, который будет конвертировать в формат mp3 файл формата 3ga или формата ...Завершен11 лет назад
Для сайта www.gennadij.pavlenko.name Необходимо написать скрипт на php (4–5, mysql?), создающий и регулярно обновляющий на сайте файлы sitemap.xml и sitemap.zip в соответствии с установленными правилами для содержания и оформления таких файлов. не нужен обход сайта по ...Завершен11 лет назад
для сайта www.gennadij.pavlenko.name Необходимо написать скрипт на php (4-5, mysql?), создающий и регулярно обновляющий на сайте файлы sitemap.xml и sitemap.zip в соответствии с установленными правилами для содержания и оформления таких файлов. Если это возможно, то чтобы ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! за полгода посещяемость сайта упала с 10.000 в сутки до 3.000. есть статистика гугла. на сайте никаких изменений не делали. надо разобраться в чем дело, устранить проблемы (дать инструкции что сделать нам и что-то сделать самому) и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайте www.gennadij.pavlenko.name есть раздел статей с текстами книг с сайта Н.И Козлова http://nkozlov.ru/library/ из определенных разделов. Они скачиваются оттуда по разрешению Козлова, но форматирование немного меняется. В данный момент все они доступны для чтения полностью без каких-либо ...Закрыт12 лет назад
Задача. На сайте www.gennadij.pavlenko.name есть раздел статей с ссылками на музыкальные файлы. В данный момент все они доступны для скачивания без каких-либо ограничений. Задача создаваемого скрипта (набора скриптов) – закрыть возможность скачивать файлы из этих ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать модуль, который будет выводить информацию с сайта www.gennadij.pavlenko.name (самописанный движок сайта) и с блога www.gennadij.pavlenko.name/blog (wordpress) на одной странице. на этой странице есть динамическая зона, информация в которой меняется без перезагрузки ...Закрыт13 лет назад
Описание ТЗ в приложенном файле. Работа в ПХП и аджакс. Кратко - необходимо сделать страницу, на которой будет выводится информация с двух моих сайтов, с управлением на аджаксе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сверстать дизайн для вордпресса, который будет находится по адресу www.gennadij.pavlenko.name/middle-way Дизайн должен выглядеть точно так же, как сам сайт www.gennadij.pavlenko.name. Главная страница ворд-пресса будет показывать индекс материалов. Левое меню и шапка, остаются такими же, ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо из системы FAQ, созданной на PhpMyFaq 2.0.17 (взять можно здесь http://www.phpmyfaq.de/download_old.php), извлечь информацию (только ту, что на русском языке, остальное все спам) в виде записей, содержащих вопрос и ответ, (с комментариями, если есть) для ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Сайт www.gennadij.pavlenko.name ищет по ключевым словам подходящие сообщения на форумах www.lilfe360.ru/forum сейчас сильно перегружает базу данных. Нужно исправить этот косяк.Завершен14 лет назад
Доброе время суток. на странице http://www.gennadij.pavlenko.name/best-you/how-makemoney6 внизу есть отзывы. Они уже морально устарели. Нужно: 1. Предложить свой вариант отзывов, где была бы капча и добавление (удаление для админа) отзывов БЕЗ перезагрузки страницы. 2. Поставить эту систему на сайт 3. Перенести ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать следующее - 1. владелец блога или сайта заходит ко мне на сайт, вносит данные о себе: ссылка на сайт, название сайта, аватар, категория сайта. Жмет ОК. 2. Получает сообщение на странице и емейлом ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно (но можно ли) сделать галерею для пользователей на моем сайте на основе гугла пикасы. Насколько я знаю, в нем есть возможность сделать так, чтобы пользователь логинился у меня и при этом логинился в гугле. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
http://www.gennadij.pavlenko.name/Obuchen/WorkScript.php вот здесь форма подписки. сейчас здесь уже много курсов и она стала большой и трудно ориентироваться. нужно сделать "как-то" современно, может быть "название курса" и кнопочка "подробнее", где на джаве открывается описание. жмешь на другой курс ...Закрыт16 лет назад