mikerussia

На мое ТЗ откликнулось достаточно много исполнителей и каждый предлагал как свое видение проблемы, так и , как следствие, свои способы решения. Я решил выбрать того, кто может ПРОСТО и понятно объяснить - что может происходить и как это можно попробовать исправить. Анализ всех переписок показал, что Владимир именно такой человек - понятный. и, главное, всегда на связи. мы проработали два месяца. я НЕ выполнил все рекомендации Владимира - на пару из них нужно вложить немного больше времени и сил, чем я сейчас готов, НО, падение посещаемости остановлено и она выросла на 3000. так что работой очень доволен! очень понравился сам принцип - Владимир изучил мой сайт и мы начали исправлять ошибки и недочеты. очень рекомендую!