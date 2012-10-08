Анализ падения посещаемости и поднятие ее

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Завершен8 заявок214 просмотров

Здравствуйте!

за полгода посещяемость сайта упала с 10.000 в сутки до 3.000.

есть статистика гугла. на сайте никаких изменений не делали.

надо разобраться в чем дело, устранить проблемы (дать инструкции что сделать нам и что-то сделать самому) и подержать сайт по нескольким словам в топе яндекса несколько месяцев.

адрес сайта по запросу отправлю личным сообщением.

13 лет назад
mikerussia
Геннадий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$100
30 дней
На мое ТЗ откликнулось достаточно много исполнителей и каждый предлагал как свое видение проблемы, так и , как следствие, свои способы решения. Я решил выбрать того, кто может ПРОСТО и понятно объяснить - что может происходить и как это можно попробовать исправить. Анализ всех переписок показал, что Владимир именно такой человек - понятный. и, главное, всегда на связи. мы проработали два месяца. я НЕ выполнил все рекомендации Владимира - на пару из них нужно вложить немного больше времени и сил, чем я сейчас готов, НО, падение посещаемости остановлено и она выросла на 3000. так что работой очень доволен! очень понравился сам принцип - Владимир изучил мой сайт и мы начали исправлять ошибки и недочеты. очень рекомендую!
Только положительное впечатление. Геннадий умеет объяснить ситуацию и всегда на связи, что очень важно. Активно работали на протяжении двух месяцев и достигли необходимых результатов, однако есть ещё над чем работать и к чему стремится. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Настоятельно рекомендую!

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sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад