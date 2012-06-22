Ручная регистрация в каталогах

Необходимо подготовить список досок объявлений и каталогов по ОДНОМУ региону, провести регистрацию и разместить объявления о компании на этих ресурсах, предоставить отчет со ссылками на объявления. Прогнать сайт по каталогам через сервис 1PS, используя тариф "Элита" - оплата тарифа за мой счет.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

При успешном и оперативном взаимодействии возможно долговременное сотрудничество.

Уважаемые специалисты, предлагайте свою цену и сроки!

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.