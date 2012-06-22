Здравствуйте, у нас есть 5 сайтов и планируется еще несколько: Alhaus.ru Master124.ru Master-na-dom24.ru AtlantMaster.ru Сантехмонтаж24.рф нам нужно вывести их в топы по ...
Ручная регистрация в каталогах
Необходимо подготовить список досок объявлений и каталогов по ОДНОМУ региону, провести регистрацию и разместить объявления о компании на этих ресурсах, предоставить отчет со ссылками на объявления. Прогнать сайт по каталогам через сервис 1PS, используя тариф "Элита" - оплата тарифа за мой счет.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
При успешном и оперативном взаимодействии возможно долговременное сотрудничество.
Уважаемые специалисты, предлагайте свою цену и сроки!
P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
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