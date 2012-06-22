Ручная регистрация в каталогах

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки103 просмотра

Необходимо подготовить список досок объявлений и каталогов по ОДНОМУ региону, провести регистрацию и разместить объявления о компании на этих ресурсах, предоставить отчет со ссылками на объявления. Прогнать сайт по каталогам через сервис 1PS, используя тариф "Элита" - оплата тарифа за мой счет.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

При успешном и оперативном взаимодействии возможно долговременное сотрудничество.

Уважаемые специалисты, предлагайте свою цену и сроки!

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

13 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$35
15 дней

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад