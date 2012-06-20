Прогон по каталогам

Здравствуйте.

Нужен прогон сайта по белым каталогам под ключ, т.е уникальные названия сайта и прочее составляете вы, а обработка почты моя (соответственно email предоставлю). Конечно интересует сроки, стоимость и отчетность. Оплата вебмани рубли.

Спасибо.