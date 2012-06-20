Прогон по каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки89 просмотров

Здравствуйте.

Нужен прогон сайта по белым каталогам под ключ, т.е уникальные названия сайта и прочее составляете вы, а обработка почты моя (соответственно email предоставлю). Конечно интересует сроки, стоимость и отчетность. Оплата вебмани рубли.

Спасибо.

13 лет назад
spasgo
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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