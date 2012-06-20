Сделать микроразметку для страницы услуг

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо сделать микроразметку по schema.org для страницы услуг.

Непосредственно написать в коде, что вставлять.

Пишите цены, сроки. Сайт сообщу в личном сообщение.

13 лет назад
kate-999
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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