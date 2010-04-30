ваша задача — постинг в англоязычных тематических ресурсах для продвижения Системы Управления Предприятием. Ресурс должен быть посещаемым на темы: Groupware, Task management, CRM, Customer Support (Service Desk) system, Document Management, PBX, ...
Раскрутка vkontake, ЖЖ, facebook
нужно создать группы и периодически их поддерживать! Касается аппаратного массажа lpg , кавитации, миостимуляции и так далее аппаратных процедур
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