Работа на англоязычных тематических сайтах

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка114 просмотров

ваша задача — постинг в англоязычных тематических ресурсах для продвижения Системы Управления Предприятием.

Ресурс должен быть посещаемым на темы: Groupware, Task management, CRM, Customer Support (Service Desk) system, Document Management, PBX, enterprise management software, cloud business services

Примеры:

http://techcrunch.com/2010/04/30/salesforce-wordpress/#comment-76879819

http://www.entrepreneur.com/article/69128#comment-225401124

http://web.appstorm.net/roundups/task-management/top-10-apps-web-based-task-managers/?replytocom=83786

Платим 3$ за уникальный пост с ссылкой.

Цену готовы повысить тому кто покажет практический результат.

Проект долгосрочный.

WordPress
13 лет назад
webpodval
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров