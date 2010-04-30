Для команды, которая занимается созданием и продвижением сайтов в ПС, нужно настроить кампания в системах контекстной рекламы. Интересует украинская выдача, все регионы.
Работа на англоязычных тематических сайтах
ваша задача — постинг в англоязычных тематических ресурсах для продвижения Системы Управления Предприятием.
Ресурс должен быть посещаемым на темы: Groupware, Task management, CRM, Customer Support (Service Desk) system, Document Management, PBX, enterprise management software, cloud business services
Примеры:
http://techcrunch.com/2010/04/30/salesforce-wordpress/#comment-76879819
http://www.entrepreneur.com/article/69128#comment-225401124
http://web.appstorm.net/roundups/task-management/top-10-apps-web-based-task-managers/?replytocom=83786
Платим 3$ за уникальный пост с ссылкой.
Цену готовы повысить тому кто покажет практический результат.
Проект долгосрочный.
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