Настроить рекламную кампанию в Direct или Adwords

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок100 просмотров

Для команды, которая занимается созданием и продвижением сайтов в ПС, нужно настроить кампания в системах контекстной рекламы.

Интересует украинская выдача, все регионы.

Google Ads
13 лет назад
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров