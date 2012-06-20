Нужен прогон по социальным закладкам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки69 просмотров

Добрый день.

Нужен опытный прогонщик по социальным закладкам. Смысл задачи: я даю ссылки, вы прогоняете их по соц. закладкам с проектом (заголовок и описание с рандомизацией, ключевые слова)

Примерные объемы - 300-600 ссылок в месяц.

Нужен пунктуальный человек, без подстав и пропаданий.

Кто заинтересовался, напишите:

1) опыт в этой теме

2) время проводимое в интернете

3) желаемые размеры оплаты

4) данные для связи (icq)

Спасибо за внимание.

13 лет назад
art9m
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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