Seo анализ сайта

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Завершен13 заявок159 просмотров

нужен seo анализ сайта на ошибки.

lit-dieta.ru

цена 2000 wmr

13 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад
$40
1 день
Сделал всё быстро и качественно. работой доволен
Все прошло без задоринки, сделал работу - сразу оплата. Дмитрий толковый работодатель, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад