http://www.clinikaniagara.ru/ Ключевые слова - название компании + ядро предложенное вами Клиника Антивозрастной Косметологии «Ниагара»
Настройка аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке
Нужно решить 2 технические проблемы:
1) В Твиттере не устанавливается подложка для фона. Пробовал разные форматы, размеры и вес картинки.
2) В сообществе Фейсбука в разлогиненном виде при пролистывании вниз не отображаются ранние записи. При нажатии кнопки "ранние записи" ничего не происходит.
В перспективе возможно сотрудничество по развитию этих аккаунтов в соцсетях.
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