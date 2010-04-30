Настройка аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке

Нужно решить 2 технические проблемы:

1) В Твиттере не устанавливается подложка для фона. Пробовал разные форматы, размеры и вес картинки.

2) В сообществе Фейсбука в разлогиненном виде при пролистывании вниз не отображаются ранние записи. При нажатии кнопки "ранние записи" ничего не происходит.

В перспективе возможно сотрудничество по развитию этих аккаунтов в соцсетях.