Настройка аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Нужно решить 2 технические проблемы:

1) В Твиттере не устанавливается подложка для фона. Пробовал разные форматы, размеры и вес картинки.

2) В сообществе Фейсбука в разлогиненном виде при пролистывании вниз не отображаются ранние записи. При нажатии кнопки "ранние записи" ничего не происходит.

В перспективе возможно сотрудничество по развитию этих аккаунтов в соцсетях.

13 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров