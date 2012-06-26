Прогнать по белым каталогам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок210 просмотров

http://www.clinikaniagara.ru/

Ключевые слова - название компании + ядро предложенное вами

Клиника Антивозрастной Косметологии «Ниагара»

13 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$33
2 дня
Артём прогнал мой сайт по каталогам, наблюдаю обратные ссылки на второй день после прогона. Работа выполнена нормально и быстро, претензий нет.
Хороший заказчик. Всегда на связи, быстро проверяет и оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад
$40
1 день
Без лишней суеты Станислав сделал работу по прогону моего сайта через каталоги. Обратные ссылки наблюдаю в вебмастере с 1-го дня прогона.
Хороший заказчик. Ставит четкие задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
#1
Поисковые системы (SEO)
dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад