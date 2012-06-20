База e-mail турфирм

Здравствуйте. Нужен прогон сайта по белым каталогам под ключ, т.е уникальные названия сайта и прочее составляете вы, а обработка почты моя (соответственно email предоставлю). Конечно интересует сроки, стоимость и отчетность. Оплата вебмани рубли. ...
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Нужна качественная база турфирм России. Сбор или готовая мне все равно. Буду выбирать по цене.
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