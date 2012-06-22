Восстановить позиции сайта в Google.com.ua

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Закрыт8 заявок183 просмотра

Необходимо восстановить позиции сайта в Google.com.ua. Сайт потерял позиции в конце апреля, после обновления алгоритмов Google, сместился с ТОП-5 по фразам: автоматический полив, системы полива, автоматический полив газонов, системы полива газонов и ТОП-10 автополив и полив, на 50-100 места.

Сайт продвигался внутренней оптимизацией контента и структуры, плюс ссылками купленными через биржу Sape.ru.

Адрес сайта, при личном общении.

Оставляйте, пожалуйста, в отзывах условия и стоимость.

13 лет назад
Andrey-UA
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Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dcspirit
35 лет
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11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад
$110
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Заявки фрилансеров

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад