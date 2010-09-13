Доработать парсер

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок257 просмотров
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Добрый день. Есть парсер товаров с citilink.ru. Он парсит на мой магазин на движке cs-cart 2.0. Перед добавлением парсер выставляет на все товары количество 0 по мере добавления изменяет значение тех товаров, которые в наличии. Это делается для того, чтобы отсеять все товары, которые не в наличии. Так как когда товара в наличии нет в ситилинке то его удаляют.

Проблема в том, что парсится все товары около 3-4 часов и получается что товаров нет всё это время.

Задача: сделать так, чтобы товары во время парсинга были на сайте, но всёравно обновлялись. Либо изменить алгоритм добавления/обновления товаров.

13 лет назад
portuiu
Иван 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
frig
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
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