Доработать парсер

Добрый день. Есть парсер товаров с citilink.ru. Он парсит на мой магазин на движке cs-cart 2.0. Перед добавлением парсер выставляет на все товары количество 0 по мере добавления изменяет значение тех товаров, которые в наличии. Это делается для того, чтобы отсеять все товары, которые не в наличии. Так как когда товара в наличии нет в ситилинке то его удаляют.

Проблема в том, что парсится все товары около 3-4 часов и получается что товаров нет всё это время.

Задача: сделать так, чтобы товары во время парсинга были на сайте, но всёравно обновлялись. Либо изменить алгоритм добавления/обновления товаров.