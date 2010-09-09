Добавить раздел на Joomla site

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Требуется добавить раздел "Энциклопедия" в существующий сайт. Сайт написан на Joomla. Дизайн использовать по образу и подобию других разделов сайта.

+ Панель администратора

Работы много, это только первая часть. Возможно выберу несколько разработчиков.

В биде указывайте: Цену, время разработки, и срок постгарантийного обслуживания.

Только серьезные заявки.

Joomla
13 лет назад
hotger
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад