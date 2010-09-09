Нужно прикрутить Якарты к Джумле 1.5.
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Требуется программирование сайта на CMS Битрикс
Исходные данные : тип сайта корпоративный с каталогом на 20 элементов, + 8 страниц (о компании, документы, контакты и т.д.) имеется сверстанный дизайн макет и ТЗ.
Предоставляю доступ к серверу с настроенным под проект CMS Битрикс.
От Вас :
- ссылки на выполненные работы;
- предварительный срок выполнения работы;
- предварительная стоимость выполнения работы.
- ссылка на вашу страницу в партнерской сети Битрикс.
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