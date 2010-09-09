Программирование сайта на CMS Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Требуется программирование сайта на CMS Битрикс

Исходные данные : тип сайта корпоративный с каталогом на 20 элементов, + 8 страниц (о компании, документы, контакты и т.д.) имеется сверстанный дизайн макет и ТЗ.

Предоставляю доступ к серверу с настроенным под проект CMS Битрикс.

От Вас :

- ссылки на выполненные работы;

- предварительный срок выполнения работы;

- предварительная стоимость выполнения работы.

- ссылка на вашу страницу в партнерской сети Битрикс.

13 лет назад
ONEwebZakaz
Сергей 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ltkmaby21
Павел 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$120
5 дней