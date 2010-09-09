Импорт в простой word-шаблон средствами php

Нужен скрипт, который будет импортировать данные в шаблон word в нужные поля, далее полученный word файл нужно отправить по указанному e-mail.

Скрипт должен быть на php, работать как в linux так и windows-серверах.

Шаблон, пример и указания прилагаются.

Просьба оставлять заявки, тех кто уже работал с этим!

Бюджет не более 1000 рублей