Интеграция YouTube API: заливка видео, вывод видео

Есть служба знакомств, необходимо добавить каждому пользователю опцию загружать видео внутри нашего сайта при этом пользоваться формой YouTube (по возможности полный аналог как у них - с видео-рекордером, описанием, титлом, тегами).

У нас на ютубе 1 аккаунт - необходимо, чтобы все видео заливалось туда, без дополнительной регистрации акка на ютубе каждому пользователю. Можно создавать папки по логинам наших пользователей, чтобы не было путаницы.

Вывод сделать просто - все ролики в порядке очередности, если есть возможность то сделать голосование.

Вот дополнительная информация о возможностях самих разработчиков..

http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/youtube/getting_started.html#data_api

Руководство разработчика. Протокол обмена данными с API – добавление через браузер

http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/youtube/2.0/developers_guide_protocol_browser_based_uploading.html#Browser_based_uploading

в общем, API позволяет все это сделать...