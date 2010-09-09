Интеграция YouTube API: заливка видео, вывод видео

Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке WebMoney. Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v" Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть служба знакомств, необходимо добавить каждому пользователю опцию загружать видео внутри нашего сайта при этом пользоваться формой YouTube (по возможности полный аналог как у них - с видео-рекордером, описанием, титлом, тегами).
У нас на ютубе 1 аккаунт - необходимо, чтобы все видео заливалось туда, без дополнительной регистрации акка на ютубе каждому пользователю. Можно создавать папки по логинам наших пользователей, чтобы не было путаницы.
Вывод сделать просто - все ролики в порядке очередности, если есть возможность то сделать голосование.
Вот дополнительная информация о возможностях самих разработчиков..
http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/youtube/getting_started.html#data_api
Руководство разработчика. Протокол обмена данными с API – добавление через браузер
http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/youtube/2.0/developers_guide_protocol_browser_based_uploading.html#Browser_based_uploading
в общем, API позволяет все это сделать...
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Действующий интернет-магазин на MODx требуется переделать под УЖЕ (!) придуманый и прорисованный дизайн. Планируется запустить на новом домене. Сроки ограничены. Жду предложений по бюджету и срокам. В приложении jpg - то что требуется нарисовать одна из страниц ТЗ ТЗ в ...Закрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток! Задача: интерактивная карта (можно на базе Гугл Мапс) Киевской области и Киева с размещеием объектов недвижимости, возможностью приближения/удаления, возможностью размещения меток и определения по ним расстояния, отображением маршрутов общественного транспорта , расположения ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется настроит интернет магазин на основе 1С Битрикс Магазин неверно настроинВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайте посетитель может сделать заказ (ряд полей в виде текста, чисел, дат, комментария и файла). Другие посетители делают предложения на этот заказ (ряд полей в виде чисел, дат, комментария). Затем посетитель выбирает лучшее на ...Закрыт13 лет назад
- $50
Программирование сайта по шаблонам. Есть html-странички, нужно посадить сайт на движок. Запрограммировать необходимый функционал Разделы в большинстве типичные(гостевая, обратная связь). Сделать функционал пользователя. Админ-панель.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Задача: спрограммировать форму обратной связи. Проверка: имя, майл, наличие текста, капча. Остальное ТЗ в приложении. В личку писать не надо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Необходим специалист по CMS Bitrix на один проект. Задачи: мелкие доработки верстки / программинга и т.п. Требования к кандидату. * опыт работы с CMS Bitrix * портфолио * длительное пребывание в сети интернет * связь по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт, который будет автоматически сортировать треки в флеш-плеере по алфавиту. Флеш-плеер установлен на cms modX. Оплата WMR, цена договорная.Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать компонент для Joomla 1.5. Компонент будет являться каталогом товаров. Полное описание компонента в приложении. Указывайте пожалуйста цену и срок. Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад