Нужна CMS для создания тендерного сайта (аукциона)

На сайте посетитель может сделать заказ (ряд полей в виде текста, чисел, дат, комментария и файла). Другие посетители делают предложения на этот заказ (ряд полей в виде чисел, дат, комментария). Затем посетитель выбирает лучшее на его взгляд предложение. Выбранный исполнитель загружает выполненную работу на сайт, посетитель платит и получает работу, а исполнитель – деньги.

При этом присутствует:

• Модуль личных сообщений для обмена информацией по заказу

o Для админа: монитор сообщений и фильтр с масками стоп-слов, чтобы сообщения со стоп-словами не проходили до адресата, но оставались в базе данных.

• Модуль биллинга : личный счета и его пополнения (WM, Робокасса, SMS, карты VISA MasterCard)

• Система оценок выполненной работы. Портфолио заказов и работ.

• Система уведомлений по изменениям в статусах заказов, по новым заказам.

• Общий список всех заказов с возможностью поиска/отбора группы заказов по группе параметров.

Сайт делать на основе готовой CMS. Возможно стоит воспользоваться готовыми плагинами вроде WP Auction, но это решать вам.