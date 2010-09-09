Нужна CMS для создания тендерного сайта (аукциона)

Требуется настроит интернет магазин на основе 1С Битрикс Магазин неверно настроин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте посетитель может сделать заказ (ряд полей в виде текста, чисел, дат, комментария и файла). Другие посетители делают предложения на этот заказ (ряд полей в виде чисел, дат, комментария). Затем посетитель выбирает лучшее на его взгляд предложение. Выбранный исполнитель загружает выполненную работу на сайт, посетитель платит и получает работу, а исполнитель – деньги.
При этом присутствует:
• Модуль личных сообщений для обмена информацией по заказу
o Для админа: монитор сообщений и фильтр с масками стоп-слов, чтобы сообщения со стоп-словами не проходили до адресата, но оставались в базе данных.
• Модуль биллинга : личный счета и его пополнения (WM, Робокасса, SMS, карты VISA MasterCard)
• Система оценок выполненной работы. Портфолио заказов и работ.
• Система уведомлений по изменениям в статусах заказов, по новым заказам.
• Общий список всех заказов с возможностью поиска/отбора группы заказов по группе параметров.
Сайт делать на основе готовой CMS. Возможно стоит воспользоваться готовыми плагинами вроде WP Auction, но это решать вам.
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