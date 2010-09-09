Нужна CMS для создания тендерного сайта (аукциона)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте посетитель может сделать заказ (ряд полей в виде текста, чисел, дат, комментария и файла). Другие посетители делают предложения на этот заказ (ряд полей в виде чисел, дат, комментария). Затем посетитель выбирает лучшее на его взгляд предложение. Выбранный исполнитель загружает выполненную работу на сайт, посетитель платит и получает работу, а исполнитель – деньги.

При этом присутствует:

• Модуль личных сообщений для обмена информацией по заказу

o Для админа: монитор сообщений и фильтр с масками стоп-слов, чтобы сообщения со стоп-словами не проходили до адресата, но оставались в базе данных.

• Модуль биллинга : личный счета и его пополнения (WM, Робокасса, SMS, карты VISA MasterCard)

• Система оценок выполненной работы. Портфолио заказов и работ.

• Система уведомлений по изменениям в статусах заказов, по новым заказам.

• Общий список всех заказов с возможностью поиска/отбора группы заказов по группе параметров.

Сайт делать на основе готовой CMS. Возможно стоит воспользоваться готовыми плагинами вроде WP Auction, но это решать вам.

13 лет назад
radaryv
Юрий 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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