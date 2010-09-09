Запрограммировать сайт на движке

Задача: спрограммировать форму обратной связи. Проверка: имя, майл, наличие текста, капча. Остальное ТЗ в приложении. В личку писать не надо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программирование сайта по шаблонам.
Есть html-странички, нужно посадить сайт на движок.
Запрограммировать необходимый функционал
Разделы в большинстве типичные(гостевая, обратная связь).
Сделать функционал пользователя.
Админ-панель.
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