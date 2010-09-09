Запрограммировать сайт на движке

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Программирование сайта по шаблонам.

Есть html-странички, нужно посадить сайт на движок.

Запрограммировать необходимый функционал

Разделы в большинстве типичные(гостевая, обратная связь).

Сделать функционал пользователя.

Админ-панель.

13 лет назад
molbert2010
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ArthurP
Артур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
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