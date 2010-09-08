Модификация движка DLE

Есть виртуальный хостинг, раньше на нем без проблем работал сайт на Bitrix. Посещаемость примерно 2000-3000 уников в сутки. Было добавлено туда же несколько проектов (Joomla, osCommerce). Суммарная посещаемостью не более 1500 уников. Стал очень сильно перегружаться CPU ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать на движке DLE специальный модуль который будет менять реф ссылки на ссылки пользователя.
1. В профиле редактирование списка реф ссылок
2. В админке - разрешить, запретить замену для определенных групп, запретить определенные ссылк
Описание:
допустим Коля привел Васю и для Васи теперь все рефф ссылки на сайте Колины, после того как Вася заполнит свои ссылки и приведет Петю, для Пети все рефф ссылки будут Васины. Кто добавляет статьи не имеет значения, если рефера нет, то ссылки ставятся админа!
Это одна доработка, и есть еще второй вариант, дополнение к первому:
На сайте делается 10 групп, каждая группа имеет свою цену: 1, 10, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 6000, 10000 рублей
пополнение баланса на любую сумму, автоматически как только баланс доходит но нужной суммы очередной группы, автоматически она оплачивается, до 10, после того как пользователь перешел на 10 уровень деньги просто копятся на балансе.
При пополнении баланса покупается уровень, но деньги за покупку переходят на счет его реферера, если реферера нет то админа.
При достижении 10 уровня активируется возможность вывода денег с комиссией, комиссия ставится в админке. И появляется возможность заказывать определенные действия, добавление действий из админки. (к примеру порубить дрова, стоимость, заказать.. :-))
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