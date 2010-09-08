Модификация сайта на друпале

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Необходимо внести изменения в сайт на друпале. kupiproday.by. Проект срочный.

Полное ТЗ в аттаче. Некоторые пункты тз частично реализованы.

13 лет назад
aldarund
Воронов 
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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