Парсер товаров магазина косметики

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, vаllехshор.ru (вбейте адрес вручную, т.к. эта ссылка использует русские буквы)

Необходимо забрать оттуда все товары и сохранить в xml.

Оплата: Yandex/WM

icq: семь три семь три два два

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
  • Похожие заказы

  • Добавление выбранных товаров в корзину VaM Shop

    $10

    Нужно сделать в VaM Shop добавление всех выбранных товаров в корзину одной кнопкой, т.е. проставляем кол-во в нужных товарах и отправляем в корзину все выбранные одной кнопкой. У меня в магазине в листинге товара добавлено ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка с использованием jquery

    Нужно сверстать одну страницу в html резинку с использованием jquery. А т.е. будет блок с картинками и на них будет текст. И будет форма обратной связи. Форма уже есть её нужно будет отредактировать и дизайн к ней ...

    jQuery
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Серстать дизайн в CSS

    $100

    Нужно серстать дизайн. Есть сайт сверстанный программистами, есть архив с css. Есть нарисоанный дизайн, который имеет такой же интерфейс, что у готоого сайта. Нужно откорректироать файл с css, что бы программисты залили его ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плагин для Virtuemart

    Цена товара зависит от размеров площади за 1м2. Хотелось бы что бы по каждой еденице клиент сам вносил размер. Например: цена 1м2 = 100 грн ширина=3,2м высота=2м тогда цена товара должна быть ширина 3,2м*высота 2м = 6,4м2* 100грн = 640грн ткните носом на ...

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт на джумле

    Несколько доделок: джумла+вирчемарт См. ТЗ все в нем + перенос на др. сервер в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю есть еще некоторое кол-во заданий по доработкам сайтов на джумле

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Генерация PDF-файлов версий страниц

    $50

    Сделать PDF версию страницы, где все данные будут подставляться в шаблон. Страница формируется при запросе вида page.php?m=pdf Это вызывает отдельный шаблон и должно наполнять шаблон необходимыми данными.Сайт на php + mysql, используется smarty. Пример шаблона ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод материалов на сайте

    Описание ТЗ в приложенном файле. Работа в ПХП и аджакс. Кратко - необходимо сделать страницу, на которой будет выводится информация с двух моих сайтов, с управлением на аджаксе.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создания скрипта

    Кратко рассказываю суть проекта: в проекте рега будет по инвайтам, чтобы создать инвайт пользователь должен положить на сайт N кол-во денег через систему WM и заказать инвайты. За каждого зарегистрированного по инвайту пользователю, владелец инвайта ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад