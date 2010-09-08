Создания скрипта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки229 просмотров
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Кратко рассказываю суть проекта: в проекте рега будет по инвайтам, чтобы создать инвайт пользователь должен положить на сайт N кол-во денег через систему WM и заказать инвайты. За каждого зарегистрированного по инвайту пользователю, владелец инвайта получит N кол-во денег. Ну а потом сможет снять...

Примерно что я хочу видеть:

-Регистрация

-Меню пользователя где есть:

а) Партнерская программа по привлечению рефов (заказ инвайтов)

б) Список инвайтов и кто по ним зарегин.

в) Вывод средств

-Админка:

а) Статистика всех пользователей (кто кого пригласил)

б) Ввод минимального заказа инвайтов и стоимость их

в) Список заказов вывод средств

-Прочее (мелочи разные)

Так же по мима скрипта нужен дизайн, много денег на дизайн не собираюсь тратить, нужен простенький, но со вкусом.

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13 лет назад
OgnezvezD
Леонид 
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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