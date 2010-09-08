Нужен постоянный программист для сайта gvinpin.com, способный ОПЕРАТИВНО в течении 1-2-3 дней добавить функционал, убрать глюки.

1) Первоночально необходимо исправить несколько небольших косяков по сайту. улучшить некоторые функции загрузки фотографии.

2) необходимо в течении ближайшего месяца реализовать несколько дополнительных функций (желающим могу направть по почте - для этого напишите на [email protected])

3) в течении длительного времени Вы будете поддерживать работоспособность сайта (с технической точки зрения) и по возможности добавлять новые функции.

Принцип работы таков- мы с Вами определяемся с ориентировочной ценой работы- легкая работа - там столько -то , средняя работа столько-то и тяжелая столько-то стоит. после чего я даю задания по сайту - Вы реализовываете- я оплачиваю.

рассмотрю любые варианты. лучше всего пишите на [email protected]