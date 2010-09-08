Установил к себе на сервер MKVtoolnix, в состав которого входит нужная мне mkvmerge. Но так как с консолью у меня не очень, хотелось бы работать с ней через gui. Нужен специалист, который натянет веб мордочку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен постоянный программист для сайта gvinpin.com, способный ОПЕРАТИВНО в течении 1-2-3 дней добавить функционал, убрать глюки.
1) Первоночально необходимо исправить несколько небольших косяков по сайту. улучшить некоторые функции загрузки фотографии.
2) необходимо в течении ближайшего месяца реализовать несколько дополнительных функций (желающим могу направть по почте - для этого напишите на [email protected])
3) в течении длительного времени Вы будете поддерживать работоспособность сайта (с технической точки зрения) и по возможности добавлять новые функции.
Принцип работы таков- мы с Вами определяемся с ориентировочной ценой работы- легкая работа - там столько -то , средняя работа столько-то и тяжелая столько-то стоит. после чего я даю задания по сайту - Вы реализовываете- я оплачиваю.
рассмотрю любые варианты. лучше всего пишите на [email protected]
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