Flash задание

Установить скрипт ротатора streamscripts на сервер. Питался установить при инсталляции выдаёт ошибку Checking Server Environment... Mysql: OK Network: OK FTP: OK GEOIP: WARNING - GEOIP are not supported Session: OK GD: OK Eval(): OK Exec(): ERROR - function exec() is not supported Safe_mode (php.ini): OK Allow_url_fopen ...