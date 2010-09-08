Меню в виде закладок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Необходимо сделать меню в виде закладок типа того, как сделан блок новостей на rbc.ru: Главное, Финансы, Политика.

Если будет использоваться JS, то лучше делать на jquery. PSD с фоном закладок прилагаю.

13 лет назад
alezzz
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
E-SPAR
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$10
1 день