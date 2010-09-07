Внедрение AdWords API для контекста

Добрый день! Собственно есть уже проект но там ПО, обдумал и решил что возможно это сделать как сайт и работа тоже будет удобной и быстрой. собственно вся crm система будет не вебе. Требуется Запись формы заказа, аналог программы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внедрение AdWords API для работы с аккаунтом AdWords.
Задача – название модели товара и его цена должны импортироваться с сайта в текст объявления (контекст на гугле Adwords). В зависимости от изменения цен на сайте, цены автоматически меняются в объявлениях.
Оплата по договоренности.
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