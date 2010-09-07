Внедрение AdWords API для контекста

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Необходимо внедрение AdWords API для работы с аккаунтом AdWords.

Задача – название модели товара и его цена должны импортироваться с сайта в текст объявления (контекст на гугле Adwords). В зависимости от изменения цен на сайте, цены автоматически меняются в объявлениях.

Оплата по договоренности.

13 лет назад
mordan
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ebogdanov
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$270
7 дней
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