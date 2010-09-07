Настроить рассылку

В настоящий момент одним человеком ведётся полная русификация и установка шаблона TemplatePlazza. Нужен человек, для которого будет несложно написать модуль, или компонент (не очень разбираюсь, что требуется) и связать его с этим шаблоном. Должно получится так, чтоб ...