Создание модуля для интегрирования в Джумлу

$35
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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В настоящий момент одним человеком ведётся полная русификация и установка шаблона TemplatePlazza.

Нужен человек, для которого будет несложно написать модуль, или компонент (не очень разбираюсь, что требуется) и связать его с этим шаблоном.

Должно получится так, чтоб у каждого пользователя был счёт на сайте с возможностью его пополнения, оплаты различных услуг, подачей заявки на вывод средств из системы и так далее.

Более подробно все детали обсудим по переписке.

Оплата по факту = 1000 рублей.

13 лет назад
SeoPlusStat
Денис 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад