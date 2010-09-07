Создание модуля для интегрирования в Джумлу

В настоящий момент одним человеком ведётся полная русификация и установка шаблона TemplatePlazza.

Нужен человек, для которого будет несложно написать модуль, или компонент (не очень разбираюсь, что требуется) и связать его с этим шаблоном.

Должно получится так, чтоб у каждого пользователя был счёт на сайте с возможностью его пополнения, оплаты различных услуг, подачей заявки на вывод средств из системы и так далее.

Более подробно все детали обсудим по переписке.

Оплата по факту = 1000 рублей.