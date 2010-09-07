Срогчно. Скопировать сайт с хостинга.

Под Shop-script Premium требуются следующие доработки: 1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя). 2. Сделать ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры
Вот есть определенный сайт - http://www.johnwrightphoto.com/
Его нужно полностью скопировать с хостинга, сохраняя все структуры папок
Ваша цена и сроки?
Оплата по факту, вебмани
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