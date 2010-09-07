Подключение сайта к базе SQL Server 2000

Под Shop-script Premium требуются следующие доработки: 1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя). 2. Сделать ...
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Установлен SQL Server 2000
Установлен Apache
Есть полностью рабочий сайт.
Проблема в том что он не может подключиться к указанной базе, логин, пароль и имя базы указаны правельно, но сайт не может подключиться.
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