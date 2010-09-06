Готовую верстку нанести на движок webasyst

Добрый день Нужно создать сервис для создания эффектов на фотографиях Вот пример http://photo505.com/ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нанести готовую верстку на webasyst. Простенький магазин.
Если сработаемся то заказы будут постоянно и часто
срок 1 день. Если вы вдруг считаете что не справитесь или пологаетесь на фарт. Не тратьте моё и своё время
Да и еще проекта в данный момент 2
Бюджет от 2000 рубл
Писать только в асю или скайп
Ася 433 357 950
skype garigordon
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