Готовую верстку нанести на движок webasyst

Нужно нанести готовую верстку на webasyst. Простенький магазин.

Если сработаемся то заказы будут постоянно и часто

срок 1 день. Если вы вдруг считаете что не справитесь или пологаетесь на фарт. Не тратьте моё и своё время

Да и еще проекта в данный момент 2

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