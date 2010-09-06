Разработать сервис расчета расчета расстояний

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется разработать сервис, представленный на сайте

www.ati.su/trace/

работающий на основе Google MAP API

http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/signup.html

Нужен по функционалу абсолютно такой же сервис, что и на примере.

Вопрос о разработке встал по причине не возможности адаптации представленного в качестве примера сервиса к дизайну сайта, на который он будет встраиваться.

Адаптировать предполагается размер полей ввода, шрифты и их размер,

а также расположение всех элементов сервиса между собой (то есть верстка под существующий layout сайта).

Хотелось бы найти человека, который знаком с Google API

и у которого установка и адаптация к дизайну сайта займут

минимум времени.

13 лет назад
designconsumer
Dmitriy Consumer 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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