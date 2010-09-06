Карта метро - jpg to flash

$10
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Задача - из карты метро сделать интерактивную. так, чтобы при клике на станцию метро открывалась соответствующая страница. страницы должны задаваться пользователем. например, через xml.

важно - карта должна быть во флеше с симпатичным загрузчиком.

было бы здорово при наведении на станцию придумать какой-нибудь выделяющий эффект, но так, чтобы общий дизайн карты не портился. я не придумал...

сроки - семь дней (деньги будут в конце недели только потому что :)

цена вопроса - пусть будет 300 рублей. или мало? :)

13 лет назад
q_q
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Tonja
Гость 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
5 дней
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