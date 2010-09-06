Карта метро - jpg to flash

Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно: Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - из карты метро сделать интерактивную. так, чтобы при клике на станцию метро открывалась соответствующая страница. страницы должны задаваться пользователем. например, через xml.
важно - карта должна быть во флеше с симпатичным загрузчиком.
было бы здорово при наведении на станцию придумать какой-нибудь выделяющий эффект, но так, чтобы общий дизайн карты не портился. я не придумал...
сроки - семь дней (деньги будут в конце недели только потому что :)
цена вопроса - пусть будет 300 рублей. или мало? :)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доработать по мелочам html сайт.Добавить страницу и изменить оформление шапки. Полное Т3 скину. Ася - 31-21-80Завершен13 лет назад
- $10
Задача состоит из двух частей. 1. написать скрипт который ложится в в папку на сервере http://домен/папкаскрипта/ и запароливается через htaccess. и выполняет следующее: выводит на экран кнопку "Сгенерировать ваучер", при нажатии ее генерируется код вида XXXX-YYYY-ZZZZ, ...Завершен13 лет назад
Добрый вечер Фрилансеры, сайт нужно организовывать наподобие этого http://igrun.com/?p=39 Обратите внимание, авторизацию по WMID необязательно делать, но вывод и ввод средств должен быть моментальным. Посмотрите, как действует системаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить систему массовой рассылки писем по списку подписчиков. Речь идет о рассылке оповещений о выходе новых номеров журналов. Соответственно, рассылка производится примерно раз в месяц. Количество подписчиков - около 30000. На данный момент задача реализована ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
www_rybalka_kz для меня этот движек новый 1)Надо отредактировать статические страницы. Не пойму где это в админке 2)Непонятно где лидеры меняются и еще пару штучек ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна разработка флеш сервиса предоставляющего возможность наложения фотографии или части фотографи с возможностью указания части фотографии на FLASH-анимацию или видео (MP4, AVI, FLV) После "вырезки" части фотографии и наложения её на ролик сделанные монтаж сохраняется ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть база данных, необходимо на ее основе сделать каталог автозапчастей для интернет-магазинаи интегрировать его. Движок интернет магазина webassyst. Могу выслать пример своей базы на e-mail. Похожие каталоги на сайтах: http://www.olimpia-auto.com.ua/ http://olto.com.ua/catalogs/ Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется при клике на ссылку меню подсвечивать ее определенным стилем пока не будет кликнута другая ссылка этого меню. После клика этот стиль переходит на другую кликнутую ссылку этого меню.Завершен13 лет назад
Нужно сделать отправку смс с сайта в случаях: 1. Клиент запросил обратный звонок - смс уходит на номер администратора (в тесте смс указывается имя-отчество клиента, его телефонный номер и желаемое время звонка) 2. Клиент зарегистрировался но не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад