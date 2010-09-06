Карта метро - jpg to flash

Задача - из карты метро сделать интерактивную. так, чтобы при клике на станцию метро открывалась соответствующая страница. страницы должны задаваться пользователем. например, через xml.

важно - карта должна быть во флеше с симпатичным загрузчиком.

было бы здорово при наведении на станцию придумать какой-нибудь выделяющий эффект, но так, чтобы общий дизайн карты не портился. я не придумал...

сроки - семь дней (деньги будут в конце недели только потому что :)

цена вопроса - пусть будет 300 рублей. или мало? :)