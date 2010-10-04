Java + php небольшой проектик

Нужно доработать по мелочам html сайт.Добавить страницу и изменить оформление шапки. Полное Т3 скину. Ася - 31-21-80
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из двух частей.
1. написать скрипт который ложится в в папку на сервере http://домен/папкаскрипта/ и запароливается через htaccess. и выполняет следующее: выводит на экран кнопку "Сгенерировать ваучер", при нажатии ее генерируется код вида XXXX-YYYY-ZZZZ, этот код выводится на экран и выводятся еще два поля ввода "контакт", "скидка"
и кнопка "записать".
При нажатии на нее записывается в файл в этой же папке под именем codes.txt строчка XXXX-YYYY-ZZZZ:контакт:скидка
Каждый код пишется с новой строки. также дать насройки файла htaccess чтобы доступ к ко всем файлам в вышеуказаной папке было только через пароль.
2. нуже код на Java + php который будет встраиваться в уже существующие страницы и делать следующее:
на страничке есть табличка в полях которой вписаны некие значения, есть поле ввода и есть кнопка допустим "Отправить." При вводе кода в поле ввода, происходит чтение файла codes.txt (см. пункт 1) и если такой код найдет в файле то происходит следующее:
- читается числовое значение из скрытого параметра с id="outf", оно уменьшается на значение "скидка" соответсвующее данному ваучеру (в процентах) и полученное значение присваивается элементу (в качестве значения value=) а также выводится в ячейку таблицы с id='out_say' (вместо записанного там) - это должно происходить без перезагрузки страницы;
- активируется элемент , тоесть убираем disabled='disabled'
- После нажатия на кнопку "Использовать ваучер" удаляется строка с этим кодом из файла codes.txt и происходит передача параметров через post на эту же страничку (параметры в Form и последующую их обработку я задам сам но там будут присутствовать и упомянутый выше ;
При всем этом необходимо продумать схему как происходит поиск нужного значения в файле codes.txt, таким образом чтобы не было возможности пользователей узнать их.
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