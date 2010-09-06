Flash-шапка для сайта

Задание: нарисовать шапку сайта как на этом шаблоне:

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=18184&pr_code=tHo6S5Ld1M67BztJ7j4530k3wteixY

Изменения, т.е. предпологается что окончательная работа будет отличаться от шаблона указанного выше следующим:

1) Все надписи и кнопки должны загружаться из параметров FLASHVARS, количество кнопок динамическое:

2) вызов javascript функций на 3 события: 1. загружается (начал работу лоадер); 2. загружено, началась стартовая анимация; 3. стартовая анимация завершилась.

3) расположение надписей http://lombard-devel.myaccount.org.ua/diz/tmp/lombard_pravki2.jpg , можно предложить свое, более гармоничное расположение.

4) Растянуть флеш до размера width="960" height="346"

5) Возможность отключения звука, который автоматически воспроизводится при загрузке фшелки, с сохранением в cookie

6) У Земли убрать сверху монетку и прорезь. На монетке рядом с Землей убрать символ $.

7) Логотип нужно дорисовать. Сам логотип http://lombard.org.ua/img/shapka_L.gif , дорисовать нужно так, что бы желтые окружности крутились.

При старте сайта крутятся (по часовой стрелке). Спустя некоторое время, логотип перестает крутиться дает только

блики, синхронно с Землей. При наведении на логотип, шарики опять начинают крутиться, убрав курсор, шарики перестают крутиться. Без

наведение на шарики, с интервалом в три минуты, шарики сами по себе крутятся. Цвет шариков подобрать, так, чтоб гармонично

выгладили на фоне монет с Землей.

8) Оставить звуковые эффекты (при запуске сайта музыка, а при наведении на кнопки звук монеток).

9) Предложить свое решение по следующему вопросу: надпись «Всеукраїнська Асоціація ломбардів» http://lombard.org.ua/img/shapka_L2.gif написать как сейчас написано на сайте http://lombard.org.ua .

Пояснение: слово Всеукраїнська растянуто так, что совпадает по длине со словами Асоціація ломбардів. (подразумевается что надпись будет на разных языках)

Эскиз конечного результата http://lombard-devel.myaccount.org.ua/diz/tmp/lombard_pravki2.jpg

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в каментах прошу указать две цены:

1) все как написано в ТЗ выше

2) все как написано в ТЗ выше, но без кнопок