Внести изменения в CMS (php) simpla

Необходим непростой парсер afisha.ru, интеграция получившейся БД с БД maxsite cms или wordpress. На примере http://www.afisha.ru/msk/club/12838/ должно получатся следующее: Заголовок: Шестнадцать тонн Категория: Музыкальные клубы Короткая запись = Лучшая рецензия в виде на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/ Полная запись = Лучшая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо внести изменения в движок интернет-магазина (php) симпла (simp.la) согласно ТЗ.
Файлы движка хорошо документированы, поэтому проблем в том, чтобы разобраться, где какой файл за что отвечает - не должно быть. Если всё же возникнут вопросы - отвечу и помогу вам в решении задачи (в ТЗ я постарался описать то, что нужно достаточно подробно).
ТЗ того, что нужно сделать: http://forfin.ru/tz.txt
Данные доступа к фтп, мускл предоставлю после выбора фрилансера.
-------------------------------
Примечание:
Считаю данное ТЗ не сложным и хочу найти хорошего пхп программиста, с которым в дальнейшем буду сотрудничать, который, помимо пхп + mysql, разбирается в javascript (jquery), владеет ajax, может предложить какие-то идеи к ТЗ (например, если вы по своему опыту видите, что какую-то вещь можно сделать лучше по-другому - смело говорите мне об этом - нужен инициативный человек).
Ваши комментарии и предложения по цене/срокам оставляйте в заявке. Есть есть какие-либо вопросы - задавайте в ЛС.
-------------------------------
Ещё одно примечание:
Предложения, аналогичные: "сделаю быстро", "всё супер", "быстро, недорого", "+++" - отклоняются со скоростью одного клика мыши. :)
Жду ваших предложений! :)
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужны калькуляторы такие же как на http://www.elitvorota.ru/kalculyator.html на отдельном домене. Интерфейс нужен админ+клиент. Сроки сжатые - 3-4 дня. Нужно лично прибыть в офис (Москва, Бизнес-Прак "Румянцево", район М Юго-Западная) для постановки задачи. Из приведенного примера нужны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна помощь в настройке Flash Media Server на винде. Проблема в следующем - в локалке 2а компа на один ставлю FMS если сам захожу на стандартый пример пишет в админке что клиенг зашел если другой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно исправить недостаток в верстке. На картинке он выглядит так: http://watchsite.ru/1.jpg http://watchsite.ru/2.jpg http://watchsite.ru/3.jpg То есть нижние картинки товара наезжают на верхние. Возникает в IE 8.0 В других браузерах отражается корректно. Движок osCommerceВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник. нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.) просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный. и передать нам и .swf, ...Завершен13 лет назад
Нужно узнать процесс оценки фото на мейл.ру в моём мире! подробности опишу в личных сообщениях!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Напсание скриптаЗакрыт13 лет назад
Есть флеш презентация которую нужно перегнать в HTML5. В презентации есть анимации и построение графиков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm НО все символы, которые имеются как в русском так и в английском ...Завершен13 лет назад
Нужно выполнить ряд задач по приведению в порядок домашней страницы пользователя вебсайта на Drupal 6. Техзадание – в приложении. Доступ – по запросу. Прошу оценить работу по стоимости и времени и задать вопросы если есть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад