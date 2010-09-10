Внести изменения в CMS (php) simpla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Добрый день!

Необходимо внести изменения в движок интернет-магазина (php) симпла (simp.la) согласно ТЗ.

Файлы движка хорошо документированы, поэтому проблем в том, чтобы разобраться, где какой файл за что отвечает - не должно быть. Если всё же возникнут вопросы - отвечу и помогу вам в решении задачи (в ТЗ я постарался описать то, что нужно достаточно подробно).

ТЗ того, что нужно сделать: http://forfin.ru/tz.txt

Данные доступа к фтп, мускл предоставлю после выбора фрилансера.

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Примечание:

Считаю данное ТЗ не сложным и хочу найти хорошего пхп программиста, с которым в дальнейшем буду сотрудничать, который, помимо пхп + mysql, разбирается в javascript (jquery), владеет ajax, может предложить какие-то идеи к ТЗ (например, если вы по своему опыту видите, что какую-то вещь можно сделать лучше по-другому - смело говорите мне об этом - нужен инициативный человек).

Ваши комментарии и предложения по цене/срокам оставляйте в заявке. Есть есть какие-либо вопросы - задавайте в ЛС.

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Ещё одно примечание:

Предложения, аналогичные: "сделаю быстро", "всё супер", "быстро, недорого", "+++" - отклоняются со скоростью одного клика мыши. :)

Жду ваших предложений! :)

PHP
13 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Blair
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
В работе использует интересные решения с которыми возрастает удобность системы. Грамотный исполнитель, все сделано качественно и в срок.
Отличный заказчик, достойная оплата работы. Хочется отметить хорошо составленное детальное ТЗ, времени на переписку и обсуждения совершенно не тратится - все понятно из ТЗ вплоть до мелочей. Очень приятно работать с такими людьми.